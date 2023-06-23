Memphis Grizzlies genel menajeri Zach Kleiman, Ja Morant'ın NBA tarafından aldığı 25 maçlık cezanın "yerinde" olduğunu söyledi.



Kleiman, NBA'in Morant'a verdiği 25 maçlık uzaklaştırmanın "yerinde" olduğunu ve buna sebep olan davranış şeklini değiştirmenin ise Morant'in sorumluluğunda olduğunu belirtti.



Grizzlies GM'i, Morant'ın sosyal medyada dört aylık bir süreçte ikinci kez silah gösterdiği için aldığı ceza sonrası, kamuoyunda konuşan ilk takım yetkilisi oldu.



"NBA'den gelen cezanın yerinde olduğunu düşünüyorum. Bence bu noktadan sonra odaklanılması gereken şey, Ja'nın gelecekte nelerini ortaya koyacağı. Cezasını çektikten sonra NBA'den takıma yeniden katılma hakkı alması için atmaya hazır olduğu adımlar neler olacak?



Artık, söylediklerini yapana dek laflarının bir önemi yok. Lafla peynir gemisi yürümez. Ja kendini kanıtlamak zorunda."



Grizzlies, ikinci video ortaya çıktıktan sonra Morant'i süresiz olarak takım tesislerinden uzaklaştırmıştı. 25 maçlık ceza ile Morant'in önümüzdeki sezon kazanması beklenen yaklaşık 33.5 milyon dolarlık maaşından yaklaşık 7.5 milyon dolar kaybetmesi öngörülüyor.





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