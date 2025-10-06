Memphis Depay'a şok: Pasaportu çalındı, Hollanda'ya gidemedi

Memphis Depay'ın Brezilya'da havaalanında pasaportu çalındı. Yıldız futbolcu, uçağa binemeyince Hollanda Milli Takımı kampına katılamadı.

Hollanda Milli Takımı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Malta ile karşılaşacak olan "Portakallar"ın en golcü oyuncusu Memphis Depay, hazırlık kampına katılamadı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Corinthians forması giyen Depay Brezilya'da pasaportunu çaldırdı. Bu nedenle ülkesine dönemeyen yıldız futbolcu, Hollanda uçağına binemedi ve milli takım kampında yer alamadı.


Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman ise, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik. Ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır." ifadelerini kullandı.

52 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Depay, bu olay nedeniyle takım arkadaşlarından ayrı kaldı.

G Grubu'nda 4 maç sonunda 10 puanla lider olan Hollanda, 9 Ekim'de Malta, 12 Ekim'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

