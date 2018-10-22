Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı."Oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Puan önemli ama sahadaki duruşumuz, oyun anlayışımız, taktiksel verilerimiz bu maçın daha farklı olmasını gerektiriyordu. Bütün opsiyonları çalıştık bu maçta. Trabzonspor'un bağlantıları güçlü, buraları kapatarak youna hükmetmek istedik. Deplasmanda olmamıza rağmen oyuna hakimdik. Pozisyon üretmede oldukça iyi durumdayız. Bunları golle sonuçlandırmak lazım. 1 puan sevindirici. Bu maç öncesi Trabzon'da 1 puan önemli dersiniz. Tüm Trabzon'un burada olduğu bir müsabakaydı. Oyunun gidişatı nedeniyle 1 puana razı olamıyorsunuz. Rakipten daha fazla topa sahip oluyorsunuz, daha çok pozisyonunuz var ama kaybetmemek önemliydi. Bugünü unutacağız. 5 gün sonra Kasımpaşa maçı var. Çok güçlü moralli takımlara karşı oynuyoruz. Bu maçın anlam ifade edebilmesi için Kasımpaşa maçını kazanmak bizi yukarıya taşıyacaktır. Her geçen maç gelişen bir Erzurumspor ve oyuncu grubu var."