ÜNAL KARAMAN'DAN SÜRPRİZ TERCİHLER

ONUR KIVRAK VE JOAO PEREIRA'YA PLAKET

TRABZONSPORLULAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.Mücadelenin 6. dakikasında Özer Hurmacı ile Erzurumspor golü buldu. Ancak, yapılan VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı ve iptal edildi.Maçın 67. dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı. Hugo Rodallega, İbrahim'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını işaret etti ancak VAR'dan onay beklediğini söyledi. VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gidip pozisyonu inceleyen Bülent Yıldırım, penaltı kararını iptal etti.Spor Toto Süper Lig'deki son 2 maçını kazanan Trabzonspor, bu beraberlikle serisine son vermiş oldu. 0-0'lık sonucun ardından Trabzonspor puanını 14'e, Erzurumspor ise 6'ya yükseltti.Trabzonspor, bir sonraki maçını 27 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. BB Erzurumspor ise yine aynı gün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Akhisarspor maçının 11'iyle rakibinin karşısına çıktı.Teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Karaman, milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken dönen ancak iki gün önce takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'yi ilk 11'de görevlendirdi. Karaman, ayrıca çift forvetli sistemini de bozmayarak hücum hattında Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz ikilisine art arda üçüncü maçta da görev verdi.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Luis Ibanez ile ödemeler konusunda sorun yaşadığı için Akhisarspor maçının kadrosuna alınmayan Juraj Kucka, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 200. lig maçına çıkan kaptan Onur Recep Kıvrak ve 61. kez bordo-mavili formayı giyen Portekizli Joao Pereira'ya saha kenarında plaket verdi.Bordo-mavili taraftarlar da her iki oyuncuyu alkışlayarak tebrik etti.Trabzonspor taraftarı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, satışa sunulan biletlerin çok büyük bir bölümünü tüketirken, tribünde çok küçük boşluklar kaldı. Konuk takım taraftarlarının da büyük çoğunluğu Erzurum'dan gelerek misafir takım tribününü doldurdu.21 yaş altı takımları arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 5-1 kazandı. Karşılaşmadan önce bordo-mavili taraftarlar, sanatçı Kazım Koyuncu'nun anısına 'Hayde' şarkısını seslendirdi.7. dakikada Sunu'nun soldan pasında Emrah Başsan, topu ceza alanındaki Özer Hurmacı'ya aktardı. Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısıyla Emrah Başsan'ın ofsaytta olduğu belirlenerek, gol geçerli sayılmadı.13. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Sehic sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.16. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.20. dakikada Amiri'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.21. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Egemen Korkmaz'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.37. dakikada savunmanın arkasındaki Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kontrol etti.39. dakikada Hosseini'den topu kapan Sunu'nun ceza yayı yakınından yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol ederek gol şansı vermedi.66. dakikada Rodallega, ceza alanı içinde İbrahim Akdağ ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, önce penaltı noktasını gösterdi. Konuk takım oyuncularının itirazının ardından Video Yardımcı Hakem sistemine başvuran hakem Yıldırım, pozisyonu ekrandan izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.78. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.84. dakikada ceza alanı son çizgisine inen Pereira'nın çıkardığı topu Rodallega sert bir şekilde kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.87. dakikada Rodallega'nın pasında ceza alanına doğru sokulan Ekuban'ın yerden şutunda, kaleci Sehic yatarak topu kontrol etti.Medical ParkBülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf BozdoğanOnur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi (Dk. 46 Kucka), Sosa, Amiri (Dk. 46 Ekuban), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Yusuf Yazıcı), Rodallega, Burak YılmazSehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ (Dk. 89 Tshabalala), Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı (Dk. 82 Kone), Emrah Başsan (Dk. 75 Thy), SunuDk. 24 Sunu, Dk. 65 Auremir, Dk. 90 Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Onazi (Trabzonspor)