Caleb Ekuban: ''Gol atamayınca zor oluyor''

Trabzonspor'un Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldığı maça sonradan giren, maçın ardından konuştu ve şu sözleri kullandı;''Golü bulamayınca maç bizim için zor hal aldı. Rakibimiz kontra ataklarla gol arıyordu.. İstediğimiz bir sonuç olmadı. Ama çok zor bir maçtı.Kendi adıma iyi bir maç olduğunu söyleyebirim. Son tercihlerimde farklılıklar yapabilirim. Takım arkadaşlarım da iyiydi. Onlar da iyi mücadele ettiler.''Trabzonspor'un İranlı futbolcusuise şu sözleri kullandı;"Maalesef taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Çok üzgünüm. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok üzgün. Çok güzel bir teknik direktörümüz var ve o en iyi kararı verir. Elimizden geleni yapmak için çabalıyoruz."