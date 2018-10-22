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Caleb Ekuban: ''Gol atamayınca zor oluyor''

Trabzonspor'da Erzuzumspor maçında oyuna sonradan giren Caleb Ekuban, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Caleb Ekuban: ''Gol atamayınca zor oluyor''
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22 Ekim 2018 22:27
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Trabzonspor'un Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldığı maça sonradan giren Caleb Ekuban, maçın ardından konuştu ve şu sözleri kullandı;

''Golü bulamayınca maç bizim için zor hal aldı. Rakibimiz kontra ataklarla gol arıyordu. Gol olamayınca daha zor oluyor. İstediğimiz bir sonuç olmadı. Ama çok zor bir maçtı.

Kendi adıma iyi bir maç olduğunu söyleyebirim. Son tercihlerimde farklılıklar yapabilirim. Takım arkadaşlarım da iyiydi. Onlar da iyi mücadele ettiler.''

AMIRI: ''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Trabzonspor'un İranlı futbolcusu Vahid Amiri ise şu sözleri kullandı;

"Maalesef taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Çok üzgünüm. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok üzgün. Çok güzel bir teknik direktörümüz var ve o en iyi kararı verir. Elimizden geleni yapmak için çabalıyoruz."

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