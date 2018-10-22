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Özer Hurmacı: ''Şampiyonluk yolunda başarılar...''

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbolcusu Özer Hurmacı, 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Özer Hurmacı: ''Şampiyonluk yolunda başarılar...''
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22 Ekim 2018 22:16
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Özer Hurmacı, açıklamalarda bulundu.

Özer Hurmacı, maçın ardından şu sözleri kullandı;

Trabzon deplasmanına geldik, haddimizi bilerek oynadık. İki takım da pozisyonlara girdi. Bizim için buradan 1 puan ile dönmek sevindirici oldu. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar dilerim.

Mehmet hocam geldiğinden beri pozitif ilerlemeye devam ediyoruz. Biraz daha ligi tanıyan ve tecrübeli olan bir hoca. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. İlk yarının sonuna doğru ilk 10'a girmeyi hedefleyeceğiz.

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