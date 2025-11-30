Mehmet Altıparmak: 'Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti'

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u 1-0 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık, artık biraz daha rahat olacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Altıparmak, mutlak kazanılması gereken bir karşılaşmada 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ligde biran önce alt sıralardan yukarılara çıkmak istediklerini aktaran Altıparmak, "Ligin çok iyi takımlarından birine karşı çok zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Oyuncularıma da maçın böyle geçeceğini, bu maçın mücadele maçı olduğunu ve herkesten katkı almamız gerektiğini söyledim." diye konuştu.

Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı 3'lü savunma yaptıklarını dile getiren Altıparmak, "Bugün 3-5-2 sistemiyle oynadık. Farklı bir sistem ve bir haftadır onu çalışıyorduk. Oyuncularım maçın başında biraz sıkıntı yaşadı ama sonrasında inanılmaz mücadeleleriyle uyum sağladılar. Maçın birçok kırılma anları var. Boluspor kalecisinin yaptığı bir hatadan kaynaklanan ve penaltı kazandığımız bir pozisyonla öne geçtik." ifadesini kullandı.

Altıparmak, maçın özellikle ilk yarısının ortada geçtiğini anlatarak, hızlı hücumlarla geçişleri yakaladıklarını söyledi. Rakip takım kalecisinin yaptığı hatanın kendileri için çok iyi olduğunu vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Özellikle 1-0'dan sonra çok fazla pozisyon yakaladık. Rakibe verdiğimiz pozisyonların çoğu yan toplardan oldu. Çok rahat üçü, dördü yapabilecek pozisyonları yakaladık ama ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Bugün tek bir şey vardı, bu maç kazanılacaktı ve oyuncularımız bu maçı kazandı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizim adımıza çok önemliydi. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık, artık biraz daha rahat olacağız. En azından yukarıyla puan farkını azaltmış olduk. Bundan sonraki hedefimiz yukarılara çıkmak."