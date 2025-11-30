30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-148'
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-284'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-283'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-053'
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-055'
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-048'
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-146'
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
0-046'
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
1-040'
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Mehmet Altıparmak: "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti"

Boluspor'u 1-0 mağlup eden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kritik galibiyetle nefes aldıklarını belirtti.

calendar 30 Kasım 2025 17:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mehmet Altıparmak: 'Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti'
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor'u 1-0 yenen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık, artık biraz daha rahat olacağız." dedi.
 
Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Altıparmak, mutlak kazanılması gereken bir karşılaşmada 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
 
Ligde biran önce alt sıralardan yukarılara çıkmak istediklerini aktaran Altıparmak, "Ligin çok iyi takımlarından birine karşı çok zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Oyuncularıma da maçın böyle geçeceğini, bu maçın mücadele maçı olduğunu ve herkesten katkı almamız gerektiğini söyledim." diye konuştu.
 
Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı 3'lü savunma yaptıklarını dile getiren Altıparmak, "Bugün 3-5-2 sistemiyle oynadık. Farklı bir sistem ve bir haftadır onu çalışıyorduk. Oyuncularım maçın başında biraz sıkıntı yaşadı ama sonrasında inanılmaz mücadeleleriyle uyum sağladılar. Maçın birçok kırılma anları var. Boluspor kalecisinin yaptığı bir hatadan kaynaklanan ve penaltı kazandığımız bir pozisyonla öne geçtik." ifadesini kullandı.
 
Altıparmak, maçın özellikle ilk yarısının ortada geçtiğini anlatarak, hızlı hücumlarla geçişleri yakaladıklarını söyledi. Rakip takım kalecisinin yaptığı hatanın kendileri için çok iyi olduğunu vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:
 
"Özellikle 1-0'dan sonra çok fazla pozisyon yakaladık. Rakibe verdiğimiz pozisyonların çoğu yan toplardan oldu. Çok rahat üçü, dördü yapabilecek pozisyonları yakaladık ama ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Bugün tek bir şey vardı, bu maç kazanılacaktı ve oyuncularımız bu maçı kazandı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizim adımıza çok önemliydi. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyeti aldık, artık biraz daha rahat olacağız. En azından yukarıyla puan farkını azaltmış olduk. Bundan sonraki hedefimiz yukarılara çıkmak."
