Mehmet Ali Güler: "Galatasaray, Fenerbahçe yalan"

Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

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Mehmet Ali Güler: 'Galatasaray, Fenerbahçe yalan'
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10 Eylül 2024 00:35
Son güncelleme 10 Eylül 2024 00:42
Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Ali Güler Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Torunum için milli maça geldim. Allah bize nasip etti ve 3-1 gibi bir skorla galip geldik. Sabah 9'dan beri ayaktayım Mengen'den Arda için buraya geldim. Bütün Türk halkına selam olsun. Dualar Arda Güler için. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Arda 3-4 yaşından beri top peşinde." dedi.

"Türkiye'ye gelecek mi? Galatasaray söylentileri doğru mu?" sorusuna Ali Güler, "Hiç öyle bir şey yok. Onların hepsi asılsız. Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak. Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık." ifadelerini kullandı.

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