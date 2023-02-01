Medipol Başakşehir, yıldız isimle anlaştı

Transferde hareketli günler geçiren Medipol Başakşehir, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Sevilla'da forma giyen Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunan Başakşehir, İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı. Son prosedürlerin halledilmesinin ardından Belçikalı yıldızın İstanbul'a gelerek turuncu-lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
27 yaşındaki ofansif orta saha, bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.
Sevilla'da forma giyen Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunan Başakşehir, İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı. Son prosedürlerin halledilmesinin ardından Belçikalı yıldızın İstanbul'a gelerek turuncu-lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
27 yaşındaki ofansif orta saha, bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.
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