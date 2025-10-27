27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Mecnun Otyakmaz: "Hakemlerin adları açıklanacak"

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası kısa bir beyanat verdi.

27 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mecnun Otyakmaz: 'Hakemlerin adları açıklanacak'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası gazetecilerle bir araya gelerek kısa bir açıklama yaptı.

'Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?' sorusuna Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek." cevabını verdi.

Otyakmaz, "Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." cevabını verdi.

HAKEMLERİN İSİMLERİ AÇIKLANACAK

Mecnun Otyakmaz, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada hakemlerin isimlerinin açıklanacaklarını belirterek, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak." ifadelerini kullandı.

TFF TALİMATI: 3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, futbolun içindeki kişilerin doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamasını kesin olarak yasaklıyor.

Maddenin ikinci fıkrasına göre bu yasağı ihlal eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor.

İlgili madde şöyle: "Bu Talimat kapsamındaki kişilerin futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine bahis veya benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEDİ?

* Profesyonel 571 hakem

* Aktif hesabı olan 371 hakem

* 7 üst klasman hakemi var.

* 15 üst klasman yardımcı hakem var.

* 36 klasman hakemi var.

* 94 klasman yardımcı hakemi var.

* 1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.

* 10 hakem 10.000 üzerinde maça bahis oynadı.

* 42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.

* Bazı hakemler tek seferlik oynadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
