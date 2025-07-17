Mbappe'nin jesti başına dert açtı!

2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa Milli Takımı'na federasyon tarafından prim ödemesi yapıldı.



Takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, aldığı primin bir kısmını, turnuva boyunca güvenliğini sağlayan polislere dağıtmayı tercih etti.



Fransız yıldızın, toplamda 180 bin euroyu, milli takım kampı süresince kendisinden sorumlu olan 4 polis memuru ve 1 polis şefine paylaştırdığı ortaya çıktı.

Le Canard Enchaine gazetesinin, istihbarat belgelerine dayandırdığı habere göre, Mbappe bu kişilere sırasıyla 30'ar bin ve 60 bin 300 euro gönderdi.Ancak bu jest beklenmedik bir şekilde yankı uyandırdı. Mbappe'nin bağış amacıyla yaptığı bu ödeme, yasal prosedürler nedeniyle incelemeye alındı ve parayı alan 5 polis hakkında resmi soruşturma başlatıldı.Genç yıldız, amacının sadece oyuncu güvenliğini sağlayan personele ve bazı derneklere destek vermek olduğunu belirtse de, bu açıklama soruşturmanın açılmasını engelleyemedi.