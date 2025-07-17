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Mbappe'nin jesti başına dert açtı!

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından 180 bin euroluk prim dağıttı. Primleri alan polislere soruşturma açıldı.

calendar 17 Temmuz 2025 00:27 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 00:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mbappe'nin jesti başına dert açtı!
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2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa Milli Takımı'na federasyon tarafından prim ödemesi yapıldı.

Takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, aldığı primin bir kısmını, turnuva boyunca güvenliğini sağlayan polislere dağıtmayı tercih etti.

Fransız yıldızın, toplamda 180 bin euroyu, milli takım kampı süresince kendisinden sorumlu olan 4 polis memuru ve 1 polis şefine paylaştırdığı ortaya çıktı.



Le Canard Enchaine gazetesinin, istihbarat belgelerine dayandırdığı habere göre, Mbappe bu kişilere sırasıyla 30'ar bin ve 60 bin 300 euro gönderdi.

5 POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak bu jest beklenmedik bir şekilde yankı uyandırdı. Mbappe'nin bağış amacıyla yaptığı bu ödeme, yasal prosedürler nedeniyle incelemeye alındı ve parayı alan 5 polis hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

Genç yıldız, amacının sadece oyuncu güvenliğini sağlayan personele ve bazı derneklere destek vermek olduğunu belirtse de, bu açıklama soruşturmanın açılmasını engelleyemedi.

 


 
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