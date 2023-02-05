Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta 12. saniyede gol atan Maxi Gomez açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyle ilgili konuşan Maxi Gomez "Harika bir ilk yarı çıkardık. İkinci golü atabilirdik. Galatasaray gibi takımlara karşı ikinci golü atıp, maçı bitiremezseniz, rakip taraftarla üstünüze geliyor. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Ayrıca Maxio Gomez "Başta çok kar yağdı. Rüzgarın da etkisiyle oynamak kolay olmadı. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi. Ligde çok maç var. Hatalarımızdan ders çıkararak, çok daha iyi maçlar oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.





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