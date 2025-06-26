Maurizio Gherardini: 'Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak'

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu danışmanı Maurizio Gherardini ile Sırp basketbolcu Marko Guduric'e veda edildi.Kupa töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Gherardini ile Guduric'e forma verdi.2014'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da birçok pozisyonda görev yapan Gherardini, yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen Guduric ise,diye konuştu.Marko Guduric, eşi ve çocuklarıyla taraftarı selamladı. Fenerbahçe taraftarı da Sırp oyuncuya tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde veda etti.