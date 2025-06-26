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Maurizio Gherardini: "Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak"

Fenerbahçe Beko Yönetim Kurulu Danışmanı Maurizio Gherardini, Sarı-lacivertli kulübe veda etti.

calendar 26 Haziran 2025 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Maurizio Gherardini: 'Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak'
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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

Fenerbahçe Beko'da yönetim kurulu danışmanı Maurizio Gherardini ile Sırp basketbolcu Marko Guduric'e veda edildi.

Kupa töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Gherardini ile Guduric'e forma verdi.


2014'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da birçok pozisyonda görev yapan Gherardini, yaptığı açıklamada, "En derin kalbimle teşekkür ederim. Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak. Bu inanılmaz kulübe ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen Guduric ise, "İlk olarak güzel aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir sezon yaşadık. Tarih yazdık. Gurur duyuyorum. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener" diye konuştu.

Marko Guduric, eşi ve çocuklarıyla taraftarı selamladı. Fenerbahçe taraftarı da Sırp oyuncuya tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde veda etti.


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