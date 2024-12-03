Marsilya'nın hedefi Sacha Boey

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, savunmasına takviye yapmak istiyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız temsilcisinin ilgilendiği oyunculardan biri de Bayern Münih'in sağ beki Sacha Boey.



KİRALIK TRANSFER



Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'un teknik direktör Vincent Kompany'nin planları arasında yer aldığı ve kalıcı transferin zor olduğu belirtildi. Marsilya'nın bu nedenle Fransız savunma oyuncusunu kiralamak istediği aktarıldı.



"ÇOK İYİ GİDİYORUM"



Sakatlığının ardından süre almaya başlayan Sacha Boey, ligde son oynanan Borussia Dortmund maçının 62. dakikasında oyuna girmişti. 24 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından, "Sahaya döndüğüm ve takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Çok iyi gidiyorum, kendimi daha iyi hissediyorum." şeklinde konuşmuştu.



Sacha Boey, bu sezon Bayern Münih'te 4 maçta 158 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.



