18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Markus Krösche: "Liderliği düşünmüyorum"

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 19 Eylül 2025 01:20
Haber: Sporx.com
Markus Krösche: 'Liderliği düşünmüyorum'
Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Krösche, "Başlangıçta gergindik ama oyuncularımız geriye düşmelerine rağmen sakin kaldı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Takım iyi bir performans sergiledi." dedi.

Krösche ayrıca, "İlk maçın ardından liderlik koltuğuna oturduk ama bunu düşünmüyorum. Takım iyi performans ortaya koydu, istikrarlı ve kendisine güveniyor." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
