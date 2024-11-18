Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Nets'in sezona yaklaşımı için 'tanking' kelimesini kullanmadığını söyledi.



Marks, Nets'in an itibariyle sezondaki 5-8'lik derecesinin kimileri tarafından sezonun bu noktasında birçok kişinin beklediğinden daha iyi olmasından dolayı, bu yılın 'tankingle' geçmesine değer olup olmadığını sorgulamasına neden oluşuyla ilgili şu şekilde konuştu:



"Biz 'tanking' gibi kelimeleri kullanmıyoruz, çıkıp oyunumuzu oynuyoruz ve 'işler nereye varırsa varır' olarak bakıyoruz."



Marks, birçok kişinin Nets'in Duke Üniversitesi'nden Cooper Flagg'ı draft etme pozisyonuna gelmesi gerektiğini düşündüğünü anladığını, ancak sezonun uzun olduğunu ve Brooklyn'in yıl sona ermeden önce çok şeyden geçebileceğini açıkladı:



"Bence sezonu geldiği gibi yönetmek gerekiyor ve 'şu noktaya geleceğiz, bu şekilde bitecek' diyerek başlamak pek doğru değil. Öngörülemeyen birçok şey oluyor.



Bu oyunculara hakkını vermek gerek, omuzlarında bir yük var ve koçlar da harika bir iş çıkarıyor, o yüzden bunu görmek heyecan verici. Bir kimliğin oluştuğunu ve bir kültürün yönlendirildiğini görmek harika. Bunu neden geri tutmak isteyeyim ki?"



Marks, Nets'in en iyi adayı draft etmek için çok fazla maç kazanması durumunda, bu sonuçtan da memnun olacağını sözlerine ekledi:



"Eğer öyle bir durum olursa, bu adamlar gerçekten doğru bir şey yapmışlar demektir. Ve bu da çok hoşuma gider."



Nets, bu Çarşamba günü NBA Kupası için Charlotte Hornets ile karşı karşıya gelecek.



