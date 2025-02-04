Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban'ın, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesiyle "şaşkına döndüğü" iddia edildi.



NBA dünyası, Doncic'in Mavericks'ten ayrılıp Lakers'a gitmesiyle sonuçlanan yakın zamandaki büyük takasla şoka uğradı. Anthony Davis ve diğer önemli oyuncuları da içeren büyük anlaşma, iddiaya göre Cuban'ı bile şaşkına çevirdi.



FanDuel TV'nin 'Run It Back' programının son bölümünde, sunucular Michelle Beadle, Chandler Parsons ve Lou Williams şaşırtıcı takası tartıştı.



Beadle'ın "Mark Cuban tüm bunlar hakkında ne düşünüyor, merak ediyorum" ifadesine, kendisi de eski bir Mavericks oyuncusu olan Parsons, Cuban ile olan mesajlaşmasını paylaşarak yanıt verdi:



"Ona 'Şaşkına döndüm' dedim. Cuban da 'Al benden de o kadar.' dedi."



Parsons, kendi şaşkınlığına ek olarak, Dallas'taki değişen manzaraya da ışık tuttu ve Aralık 2023'te Mavericks'teki %73'lük hissesini satan Cuban'ın artık takımın karar alma süreçlerine eskisi kadar dahil olmadığını belirtti.



Parsonsi, yeni çoğunluk sahiplerinin "NBA ve basketbol ile hiçbir alakası olmayan kişiler" olduğunu da sözlerine ekledi.



Lakers büyük takasta Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i alırken, Mavericks ekibi Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkını aldı. Utah Jazz ise Jalen Hood-Schifino ve iki adet ikinci tur seçimi alarak anlaşmanın tamamlanmasında önemli rol oynadı.



Mavericks'in Los Angeles'a ilk teklifte bulunan taraf olduğu ve dahili görüşmelerin ardından Lakers'ın, Doncic'i uzun vadeli temel taşı olarak alma kararı aldığı bildirilmişti. Mavericks'in, Davis'in eklenmesinin derin bir playoff maratonu yapma şanslarını artıracağını düşüncesi de, noktayı koyan son gelişme olmuştu.



Şu anda baldır sakatlığı nedeniyle kenarda olan Doncic, buna rağmen 28,1 sayı, 8,3 ribaund ve 7,8 asist ortalamalarıyla bu sezon ligin en iyi performans gösteren oyuncularından biri oldu.



Davis ise 25,7 sayı, 11,9 ribaund ve 3,4 asist ortalamalarıyla bireysel olarak başarılı bir sezon geçiriyor.



