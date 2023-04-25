Marina Maljkovic: "Bütün camiaya armağan olsun"

Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Marina Maljkovic, lig şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marina Maljkovic: 'Bütün camiaya armağan olsun'
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25 Nisan 2023 20:45
Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Marina Maljkovic, lig şampiyonluğunun kazanılmasının ardından konuştu.

Maljkovic, "Eşi benzeri görülmemiş fikstürden çıktık. Bütün tebriği sporcularım hak ediyor. İnanılmaz iş başardılar. Saygı gösterilmesi gereken bir performans." dedi.

Maljkovic, ayrıca, "Bu kupayı da başkanımıza armağan etmek istiyoruz. Taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Tüm camiamıza, yönetimimize, başkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bize katkı veren bütün arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum." sözlerini kullandı.

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