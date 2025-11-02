Marcao'dan hakem tepkisi!

Sevilla forması giyen Marcao, 3-0 kaybettikleri Atletico Madrid maçında hakem kararlarına tepki gösterdi.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Atletico Madrid'in penaltıdan attığı ilk golünün ardından ikinci golde benzer bir pozisyon olduğunu ve ikinci golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
Marcao, "İkinci yarıda olanlara biraz kızgınım. Bilmiyorum, İspanya'da çok şey oluyor. Dürüst olmak gerekirse hakemler hakkında bir şey bilmiyorum. Sezon başlamadan önce, neyin değiştiğini ve neyin değişmediğini açıklamak için bir toplantı yapıyorlar ama sonra maçlar başladığında her şey daha karmaşık hale geliyor! İlk golde penaltı verildiyese, ikinci golde de faul düdüğü çalmalıydı!" dedi.
Marcao, "En ufak bir temas penaltı oluyor! Onlar temas ederse, sorun yok, devam! Bilmiyorum! Kızgınım!" sözlerini sarf etti.
