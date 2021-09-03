Maradona'nın iki koluna saat takma hikayesi

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Diego Maradona'nın neden hep iki saat birden taktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Maradona'nın iki koluna saat takma hikayesi
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03 Eylül 2021 14:19
Brezilya futbolunun efsanesi Ronaldo Nazario, Diego Armando Maradona ile ilgili anısını anlattı.

Ronaldo, iki ülke arasındaki rekabete rağmen Maradona ile yakın arkadaşlar olduklarını anlattı.

Emekli golcü Ronaldo açıklamasında; "Diego, futbola inanılması güç bir miras bıraktı. Vefat haberi benim için sürprizdi, çok üzüldüm. Kaybını kabullenmek çok zor." dedi.

44 yaşındaki Ronaldo, Maradona'nın neden düzenli olarak iki koluna da birer saat taktığını açıkladı.

"KIZININ HEDİYESİYDİ"

Maradona için konuşan Ronaldo; "Madrid, beni ziyarete geldiğinde, beraber akşam yemeği yemiştik. Diego, iki saatle geldi ve efsaneye göre her yere böyle gidiyormuş. Ona neden iki saat taktığını sordum. Bana saatlerin kızının hediyesi olduğunu ve ilk zamandan beri hiç çıkarmadığını söyledi." açıklamasında bulundu.

Fenomeno sözlerinin devamında; "Yemeğin sonunda saatlerden birini bana hediye olarak vermek istedi. Ben kabul etmedim ama çok kızdı. O yüzden almaktan başka çarem yoktu. Hayatımın geri kalanında onun cömertliğini ve arkadaşlığını unutmayacağım." dedi.


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