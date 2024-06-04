MANU'dan Milan'a 60 milyon euroluk teklif!

Milan'ın Fransız yıldızı Theo Hernandez ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.



Fichajes'te yer alan habere göre, İngiliz devi Manchester United, Milan forması giyen 26 yaşındaki yıldız için 60 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



BAYERN MÜNİH'İN DE LİSTESİNDE



Öte yandan Alphonso Davies ile yolların ayrılması beklenen ve yerine kaliteli bir isim arayan Bayern Münih de Hernandez'i listenin başında tutuyor.



BEKLENTİ 80 MİLYON EURO



Alınan bilgilere göre, Milan'ın Hernandez için bonservis beklentisi 80 milyon euro.



SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR



Theo Hernandez'in Milan ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Milan'ın Hernandez ile yeni sözleşme imzalamasının uzak bir ihtimal olarak görülüyor.



MILAN PERFORMANSI



2019 yılından bu yana Milan forması giyen Theo Hernandez, İtalyan temsilcisinde, 213 maçta 29 gol, 39 asistlik performans ortaya koydu.

















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