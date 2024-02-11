Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa 2-0'lık skorla kazandı.
Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andrej Dokanovic ve 62. dakikada John Mary kaydetti.
3 maçın ardından kazanan Manisa, puanını 26'ya çıkardı. 11 maçtır kazanamayan ve bu seride 10. mağlubiyetini alan Giresunspor, 7 puanla son sırada kaldı.
Manisa, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andrej Dokanovic ve 62. dakikada John Mary kaydetti.
3 maçın ardından kazanan Manisa, puanını 26'ya çıkardı. 11 maçtır kazanamayan ve bu seride 10. mağlubiyetini alan Giresunspor, 7 puanla son sırada kaldı.
Manisa, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.