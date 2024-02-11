Manisa hasret bitirdi; Giresunspor nefes alamadı

Manisa FK, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Giresunspor ise kazanamadığı son 11 maçta 10. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Manisa hasret bitirdi; Giresunspor nefes alamadı
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11 Şubat 2024 20:50
Son güncelleme 11 Şubat 2024 20:56
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa 2-0'lık skorla kazandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Andrej Dokanovic ve 62. dakikada John Mary kaydetti.

3 maçın ardından kazanan Manisa, puanını 26'ya çıkardı. 11 maçtır kazanamayan ve bu seride 10. mağlubiyetini alan Giresunspor, 7 puanla son sırada kaldı.

Manisa, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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