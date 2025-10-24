24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Manisa FK, alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor

TFF 1. Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Manisa Futbol Kulübü, yarın Sarıyer deplasmanında 3 puan arayacak.

calendar 24 Ekim 2025 13:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan 9 puana sahip 16'ncı Manisa Futbol Kulübü alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta yarın Sarıyer'e konuk olacak.
 
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlığı devam eden genç stoper Ada İbik, maçta forma giyemeyecek.
 
Ligde 3 maçtır galip gelemeyen düşme hattının tek basamak üzerindeki Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın, 7 puanla 18'inci sırada yer alan Sarıyer'i yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini söyledi. Erzurumspor FK maçında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Taşkın, "İstanbul deplasmanında da kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bu kez sonuca gidip çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
