Manisa BB, Avrupa'da kapanış maçında

Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu son maçında Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa BB, Avrupa'da kapanış maçında
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06 Şubat 2024 15:35
Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu son maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakanın Manisa'daki hazırlık etabını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, İspanya'ya gitti.

Hazırlıklarını maçın oynanacağı salonda başantrenör Hakan Demir yönetiminde yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tedavi süreci devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grubundaki 5 maçta 4 mağlubiyet yaşayan ve son sırada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale yükselme şansını yitirmişti.

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