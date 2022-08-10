Mangiarratti: 'Konyaspor, defansif oynayacaktır'

Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacakları 3. eleme turu rövanş maçında iyi oynamaya çalışacaklarını söyledi.



Mangiarratti, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirdikleri antrenmandan önce yaptığı açıklamada, Konyaspor'un çok güçlü ve sert bir rakip olduğunu belirtti.



Yarın oynayacakları karşılaşmada ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Mangiarratti, "Konyapor, ilk maça bakarak yaptığımız değerlendirmede çok kaliteli bir takım. Maçta beklentimiz çok açık değil. Elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışacağız. Takımda sakat oyuncumuz çok fazla. Konyaspor da ise bir eksiklik yok gibi. Kanat ve orta saha oyuncuları çok iyi. Konyaspor defans odaklı oynayacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.



Maçın yapılacağı sahadaki bozulmanın müsabakaya çok engel olmayacağını vurgulayan Mangiarratti, "Ancak böyle görkemli ve güzel bir saha içinde bu görüntü hiç hoş olmamış. Yazık olmuş sahaya. Ancak sulama yapılarak kurtarılabilecek bir durum. Maça herhangi bir engel teşkil etmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Tunahan Çiçek: "Maçta elimizden geleni yapacağız"



Futbolcu Tunahan Çiçek de Konyaspor'un mükemmel bir taraftara sahip olduğun belirterek, şunları kaydetti:



"Maçta elimizden geleni yapacağız. Bize karşı baskılı oynayacaklarını düşünüyoruz. Biz de ona göre hazırlandık. Taraftarın çok olması baskı oluşturmaz diye düşünüyorum. İnşallah 30 bin hatta daha çok seyirci gelir. Bizim için de güzel bir hikaye olur. Böyle büyük bir taraftarın önünde oynadığımız için sevinçliyiz."



Vaduz'un kalecisi Benjamin Büchel ise Konyaspor'un çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ve bunun kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.



Antrenman



Mangiarratti yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra çabukluk hareketleri ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.





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