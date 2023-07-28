Mane, Ronaldo'nun yanına gidiyor!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, kadrosunu Sadio Mane ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr, Bayern Münih'le Mane için yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladı. Suudi Arabistan temsilcisi, Mane için yaklaşık 37 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.



RESMİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK



Mane, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Al Nassr'a imza atacak.



RONALDO'NUN TAKIM ARKADAŞI



Senegalli yıldız, transferin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşı olacak.



Al Nassr, daha önce de Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.



