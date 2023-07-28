Mane, Ronaldo'nun yanına gidiyor!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Sadio Mane transfer için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Mane, transferin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşı olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mane, Ronaldo'nun yanına gidiyor!
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28 Temmuz 2023 17:19
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, kadrosunu Sadio Mane ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr, Bayern Münih'le Mane için yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladı. Suudi Arabistan temsilcisi, Mane için yaklaşık 37 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Mane, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Al Nassr'a imza atacak.

RONALDO'NUN TAKIM ARKADAŞI

Senegalli yıldız, transferin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşı olacak.

Al Nassr, daha önce de Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.

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