Manchester United, Real Sociedad'ı yıkamadı!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Real Sociedad ile Manchester United ilk maçı berabere bitirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Manchester United, Real Sociedad'ı yıkamadı!
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06 Mart 2025 22:43
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanyol ekibi Real Sociedad ile İngiliz ekibi Manchester United karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle bitti.

Manchester United'ın golünü 57. dakikada Joshua Zirkzee kaydetti.

Ev sahibi Real Sociedad'ın golü 70. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı vuruşundan geldi.

Manchester United rövanş maçında Real Sociedad'ı 13 Mart perşembe günü İngiltere'de ağırlayacak. Turu geçen takım, FCSB-Lyon eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

 


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