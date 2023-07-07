Manchester United, Onana ile imzalamaya yakın!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Inter'in Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, Onana ile imzalamaya yakın!
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07 Temmuz 2023 23:24
İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United, kaleci transferini tamamlaya yaklaştı.

David De Gea'nın kontratının sonlamasının ardından yeni bir kaleci arayışında olan Manchester United, Inter'in başarılı file bekçisi Andre Onana transferini kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, 27 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varan İngiliz devi, Inter ile müzakerelere devam ettiği ve bu transferi önümüzdeki hafta sonuna kadar neticelendireceği aktarıldı. 

Kırmızılıların, ABD'de deki hazırlık turu öncesi kaleci transferini bitirmek istiyor. 

1.90 boyundaki Kamerunlu geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ajax'tan bedelsiz olarak Inter'e transfer olmuştu.




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