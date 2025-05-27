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Manchester United, Matheus Cunha için hazır!

Manchester United, yeni sezon planlamasında yer verdiği Matheus Cunha'nın serbest kalma bedelini Wolverhampton'a ödedi.

calendar 27 Mayıs 2025 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 22:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Matheus Cunha için hazır!
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Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha'nın transferi için geri sayıma geçti.

Yeni sezon kadro çalışmalarına hız veren Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha'nın 62.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödedi.

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre Wolverhampton, 26 yaşındaki Brezilyalı forvetin transferi için Manchester United'a sağlık kontrolü ve sözleşme işlemlerini tamamlama izni verdi.

Oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Manchester United'a resmi imzayı atması bekleniyor.

2024/2025 sezonunda Wolverhampton formasıyla 36 maça çıkan Matheus Cunha, 17 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


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