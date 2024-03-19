Manchester United'da hedef Gareth Southgate

Manchester United, Erik ten Hag ile yollarını ayırması halinde Gareth Southgate'i teknik direktör adayları arasına aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da hedef Gareth Southgate
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19 Mart 2024 20:32
Manchester United'da Erik ten Hag ile sezon sonunda yollar ayrılabilir.

TalkSport'ta yer alan habere göre; ayrılık gerçekleşirse Manchester United'ın yenii teknik direktörü Gareth Southgate olabilir.

İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Southgate'in bu teklife sıcak bakıp bakmayacağı henüz bilinmiyor.

Erik ten Hag'ın kalan maçlardaki performansı, İngiliz ekibindeki geleceğini şekillendirecek.

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