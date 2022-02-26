Manchester City deplasmanda Everton'u mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Everton'a konuk oldu.



Goodison Park'ta oynanan maçı Manchester City 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



İlk yarısı golsüz sona eren maçta Manchester City'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Phil Foden kaydetti. Mücadelede Milli futbolcumuz Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonuçla Manchester City 66 puana yükselirken Everton ise 22 puanda kaldı ve düşme hatttının hemen üzerinde bu haftayı tamamladı.



Karşılaşma öncesinde iki Ukraynalı oyuncu Manchester Cityli Zinchenko ile Evertonlu Oleksandr Zinchenko birbirlerine sarılarak başarılar diledi.





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