Maddi sıkıntılara dikkati çekmek için sahadan çekildiler

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 17. haftasında Develigücü Spor Kulübü ile karşılaşan Samandağ Gençlerbirliği Spor, yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkati çekmek için 7. dakikada sahadan çekildi.



Samandağ İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 9 futbolcuyla çıkan Samandağ Gençlerbirliği Spor, müsabakanın 7. dakikasında oyun alanını terk etti.



Hakem Halil İbrahim Balsatan, bir süre futbolcuları bekledikten sonra maçı bitirdi.



Samandağ Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Umut Çakır, müsabakanın ardından gazetecilere, maddi sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. Kulübe destek olunması için yaptıkları çağrıların karşılıksız kaldığını belirten Çakır, "Gelecek hafta bir gelişme olmaması halinde dilekçemizi verip ligden çekileceğiz." diye konuştu.



