Luis Enrique: "Sadece taraftarlar bize inandı"

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique kazandıkları Barcelona maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Enrique: 'Sadece taraftarlar bize inandı'
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17 Nisan 2024 01:13
Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı deplasmanda 4-1 ile geçen Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique açıklamalarda bulundu.

Kendilerine sadece taraftarların inandığını söyleyen Luis Enrique şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin değişeceği gün için umudunuzu korumalısınız. O gün, bugündü. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Sadece taraftarlarımız üst tura geçebileceğimize inandı. Maça müthiş bir tempo ile başladık ve topu kontrol ettik ama bir anda hiç hak etmediğimiz bir gol yedik. Araujo'nun kırmızı kartını görmedim ama işimizi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Final için savaşacağız."

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