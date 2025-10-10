10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Lucas Torreira, istatistiklerde zirvede!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, 4 sezonda birçok alanda zirveyi kimseye kaptırmadı.

10 Ekim 2025 09:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, 4 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de görev aldığı 106 maçta 6 gol atarken 9 asist üretti. Yüzde 60.9 top kapma istatistiği tutturdu. 4 sezondur ligin en çok sahipsiz top kazanan (715) oyuncusu konumunda.

Ayrıca Galatasaray formasını giydikten sonra ligin en çok isabetli pas veren oyuncusu (5172). Yine 4 sezondur ligin en çok topla buluşan (7102) ikinci oyuncusu. Ligin en çok top kapan (156) üçüncü futbolcusu.


2022 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı giyen 29 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
