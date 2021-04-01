Löw ve İlkay tarihi Kuzey Makedonya yenilgisini yorumladı

Almanya teknik direktörü Joachim Löw ve kaptan İlkay Gündoğan, Kuzey Makedonya'ya mağlup oldukları tarihi yenilginin ardından açıklama yaptı.



Löw büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylediği açıklamasında, "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Biraz yorgunluğumuz vardı. Çok hata yaparak oynadık. Hızlı oynayabilseydik daha tehlikeli olabilirdik. Rakibimize çare bulamadık ve hayal kırıklığı yaşayarak maçı tamamladık" sözlerini kullandı.



İlkay Gündoğan hiç beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyleyerek, "Bizim başımıza böyle bir mağlubiyet gelmemeliydi, bu açıklanamaz. Makedonya sadece 2 kez geldi ve gol attı. Mayıs sonuna kadar tüm takım en iyi performansını yakalamak zorunda. İstediğimiz şekilde gitmiyoruz" diye konuştu.



Almanya, Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup oldu ve 2001'den sonra ilk kez (35 maç) bir Dünya Kupası eleme maçı kaybetti.



