Chicago Bulls'un sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan oyun kurucusu Lonzo Ball, What an Experience with Lonzo Ball adlı podcast programında, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin basketbol üzerindeki etkisini değerlendirdi.



Ball, Curry'nin modern basketbolu değiştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Stephen Curry'nin kendi döneminin en etkili oyuncusu olduğunu resmen söyleyebilir miyiz? Düşündüğümde, buna kesinlikle evet diyorum. Genç oyuncuların oynayış tarzı bile değişti, hatta NBA'de bile artık oyunun nasıl oynandığını değiştirdi."



Ball, Curry'nin ve Warriors'ın üç sayılık atışlara dayalı oyun tarzının ligin DNA'sını nasıl yeniden şekillendirdiğini de vurguladı:



"Warriors ve Curry bu üçlük devrimini başlattı. Onların attığı üçlüklerin rekorunu kimse kıramayacak gibi görünüyor."



Curry'nin etkisi sadece NBA ile sınırlı kalmadı; genç oyuncular da artık uzun mesafeli şutlarını geliştirmeye daha fazla önem veriyor ve bu sayede daha verimli olmayı hedefliyor.