Liverpool, Southampton'ı geçerek yarı finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde Liverpool, Southampton ile karşı karşıya geldi.



Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool, Southampton'ı 2-1 mağlup etti.



Liverpool'a galibiyeti ve turu golleri Darwin Nunez ve Harvet Elliot kaydetti.



Lig Kupası'ndan elenen Southampton'ın golü ise Cameron Archer'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Liverpool, Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi.



