Liverpool, Jürgen Klopp'a belgeselle veda ediyor

Liverpool, 2023-2024 sezonunun belgeselinin çekildiğini ve sezonun bitmesiyle yayınlanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Jürgen Klopp'a belgeselle veda ediyor
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31 Ocak 2024 16:27
Geçtiğimiz günlerde flaş bir kararla sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp için önemli bir karar alındı.

Liverpool resmi sitesinden yaptığı açıklamada 2023-2024 sezonun belgesel olarak çekileceğini ve sezonun sona ermesiyle birlikte yayınlanacağını açıkladı.

Yeni belgesel dizisi hakkında konuşan Klopp şunları söyledi:

"Bu benim son sezonum olduğundan, izleyicilere bu kulübü bu kadar özel kılan şeyin ne olduğuna, yani en ufak çalışandan taraftarlarımıza kadar tüm insanlara içeriden bakmaları için nadir bir fırsat sunmamız gerektiğini düşündüm. Bu yeni belgesel dizisi sayesinde izleyiciler benim bu harika kulüpte her gün gördüklerimi görebilecek ve bu muhteşem insanları daha iyi anlayabilecekler."

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