UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında Liverpool, sahasında Fransız temsilcisi Toulouse'u konuk etti.



Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool 4-1 kazanarak kayıpsız liderliğini sürdürdü.



Maçın 9. dakikasında Jota'nın golüyle öne geçen Liverpool'a 16. dakikada Dallinga yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi. 30. dakikada Endo Liverpool'u bir kez daha öne geçirirken 34'te Darwin Nunez'in golüyle ilk yarı 3-1 sona erdi.



65. dakikada Gravenberch skoru 4-1'e çıkarırken 90+3'te Salah'ın golü maçı 5-1 olarak ilan etti.



Bu sonuçla Liverpool 9 puana yükselerek üçte üç yaptı. Toulouse ise 4 puanda kalarak haftayı ikinci sırada kapattı.



