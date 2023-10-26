29 Ekim

Liverpool evinde şov yaparak 3'te 3 yaptı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında KLiverpool, sahasında Toulouse'u 5-1 mağlup etti ve üçte üç yaptı.

, Fotoğraf; Imago
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Liverpool evinde şov yaparak 3'te 3 yaptı
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26 Ekim 2023 23:56
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında Liverpool, sahasında Fransız temsilcisi Toulouse'u konuk etti.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool 4-1 kazanarak kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Maçın 9. dakikasında Jota'nın golüyle öne geçen Liverpool'a 16. dakikada Dallinga yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi. 30. dakikada Endo Liverpool'u bir kez daha öne geçirirken 34'te Darwin Nunez'in golüyle ilk yarı 3-1 sona erdi.

65. dakikada Gravenberch skoru 4-1'e çıkarırken 90+3'te Salah'ın golü maçı 5-1 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Liverpool 9 puana yükselerek üçte üç yaptı. Toulouse ise 4 puanda kalarak haftayı ikinci sırada kapattı.

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