Liverpool'dan Newcastle'ın yıldızına 116 milyon euro'luk teklif

Premier Lig'in devlerinden Liverpool'un yaz transfer döneminin son saatlerinde Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Kırmızılar, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Jordan Henderson ve Fabinho'nun kulüpten ayrılmasının ardından orta saha devrimi yaşadı.



Orta saha dörtlüsü Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo ve Ryan Gravenberch'i kadrosuna katan Liverpool, Jurgen Klopp'un isteğiyle son bir hamlede daha bulundu.



HEDEF BRUNO GUIMARES



AS'ın haberine göre; Liverpool, St James' Park'ta taraftarların favorisi haline gelen ve geçen sezonu takımının dördüncü sırada bitirmesinde rol oynayan Newcastle'ın Brezilyalı yıldızı Bruno Guimaraes'i transfer etmek için İngiliz ekibine teklifte bulundu.



116 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Liverpool'un Guimares için yaptığı teklifin 116 milyon euro olduğu belirtilirken Newcastle United'ın bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.



LIVERPOOL ISRARINI SÜRDÜRECEK



Haberde; İngiliz devi Liverpool'un Bruno Guimaraes transferinde ısrarını sürdüreceğini ve ocak ayı yaz transfer döneminde tekrardan Newcastle United'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.



NEWCASTLE İSTATİSTİKLERİ



2022 yılında Lyon'dan Newcastle'a 42 milyon euro karşılığında transfer olan Guimaraes takımıyla çıktığı 61 karşılaşmada 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



