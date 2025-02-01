Liverpool, Bournemouth'a takılmadı!

Premier Lig'de Liverpool, Bournemouth'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Bournemouth'a takılmadı!
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01 Şubat 2025 19:58
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Liverpool, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan ve 75. dakikada Muhammed Salah attı.

Premier Lig'deki gol sayısını 178'e yükselten Salah, lig tarihindeki en golcü futbolcular sıralamasında altıncı sıraya yükseldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 56 puana yükseldi. Bournemouth, 40 puanda kaldı.

Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Everton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bournemouth ise Southampton deplasmanına gidecek

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