İngiltere FA Cup 3. tur maçında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.



Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanırken galibiyet golleri 80. dakikada Jakub Kiwior'un kendi ağlarına yaptığı vuruşla ve 90+5'te Luis Diaz'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Liverpool kupada üst tura yükselirken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.





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