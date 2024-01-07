Liverpool, Arsenal'i yıkıp turu aldı

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Liverpool deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek üst tura yükselen taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Arsenal'i yıkıp turu aldı
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07 Ocak 2024 21:26
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 2-0 kazanırken galibiyet golleri 80. dakikada Jakub Kiwior'un kendi ağlarına yaptığı vuruşla ve 90+5'te Luis Diaz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool kupada üst tura yükselirken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.

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