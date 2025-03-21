Liverpool: "Alisson geri dönüyor"

Liverpool, Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan Alisson Becker'in takıma geri döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool: 'Alisson geri dönüyor'
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21 Mart 2025 19:47
Liverpool, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan kalecisi Alisson Becker ile ilgili bir açıklama yaptı.

İngiliz ekibi, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan Alisson'un takıma geri döndüğünü açıkladı.

Liverpool, Alisson'un durumunun sağlık departmanı tarafından değerlendirileceğini duyurdu.

Alisson Becker, Brezilya - Kolombiya maçında Davinson Sanchez ile çarpışmış ve ardından iki futbolcu da oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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