Livakovic'in alternatifi Mourinho'nun eski yıldızı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı. Tecrübeli file bekçisinin takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin yeni hedefi ortaya çıktı.
SEZON BAŞINDA GELDİ
Fenerbahçe, geride kalan sezonun başında Dinamo Zagreb'ten yoğun uğraşlar sonucu kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli kaleci için 6.65 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Dominik Livakovic, Fenerbahçe forması ile toplam 47 maça çıktı ve 21 maçta kalesini gole kapattı.
MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ GELECEK
İskoç ekibi Celtic ve Premier Lig'e yükselen Ipswich, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler'in, Hırvat file bekçisinin ayrılması ihtimaline karşılık alternatif olarak Rui Patricio'yu belirlediği öne sürüldü.
Mourinho, vatandaşını 2021'de 2021'de 11.8 milyon Euro'ya Wolverhampton'dan Roma'ya transfer ettirmişti.
36 yaşındaki file bekçisinin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona erdi ve boşa çıktı. Fenerbahçe, Patricio'yu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.
SEZON BAŞINDA GELDİ
Fenerbahçe, geride kalan sezonun başında Dinamo Zagreb'ten yoğun uğraşlar sonucu kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli kaleci için 6.65 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Dominik Livakovic, Fenerbahçe forması ile toplam 47 maça çıktı ve 21 maçta kalesini gole kapattı.
MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ GELECEK
İskoç ekibi Celtic ve Premier Lig'e yükselen Ipswich, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler'in, Hırvat file bekçisinin ayrılması ihtimaline karşılık alternatif olarak Rui Patricio'yu belirlediği öne sürüldü.
Mourinho, vatandaşını 2021'de 2021'de 11.8 milyon Euro'ya Wolverhampton'dan Roma'ya transfer ettirmişti.
36 yaşındaki file bekçisinin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona erdi ve boşa çıktı. Fenerbahçe, Patricio'yu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.