'nin Brezilyalı oyuncusu, sakatlığının ardından formasına kavuştu.Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sözleşmesi dondurulan ve bu sezon süre alamayan Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak forma bulamamıştı.Lincoln en son 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda yer almıştı.Dün akşam 1 gol, 1 asistlik katkı yapan Henrique maç genelinde de müthiş bir performans gösterdi.Brezilyalı oyuncu, son olarak 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giymişti.Lincoln Henrique, Adanaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı..Lincoln Henrique ayrıca,dedi.