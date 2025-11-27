UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Lille, Dinamo Zagreb'i konuk etti.



Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Felix Correira, 36. dakikada Ngal'ayel Mukau, 69. dakikada Igmane Hamza ve 86. dakikada Benjamin Andre kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 9'a yükseltti. Dinamo Zagreb ise 7 puanda kaldı.



Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Lille, Young Boys'a konuk olacak. Dinamo Zagreb ise Real Betis'i konuk edecek.





