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Lille'de Demir Ege operasyonu başladı!

Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege için Fransız devi Lille talip oldu.

calendar 24 Mayıs 2025 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 12:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Lille'de Demir Ege operasyonu başladı!
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Beşiktaş'ın, Rio Ave'ye satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak gönderdiği Demir Ege Tıknaz için Porto, Sporting, Benfica ve Leipzig'in ardından Lille de devreye girdi.

5'E ALIP 12'YE SATACAKLAR

Rio Ave, genç futbolcunun 5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanarak 12-13 milyon Euro seviyelerinde bir rakama elden çıkarmayı planlıyor. 

RIO AVE'DE 33 MAÇA ÇIKTI

20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon tam 33 resmi müsabakada forma şansı bulurken 4 gol, 2 asistlik skor katkısı vermeyi de başardı.

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