Beşiktaş'ın, Rio Ave'ye satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak gönderdiği Demir Ege Tıknaz için Porto, Sporting, Benfica ve Leipzig'in ardından Lille de devreye girdi.
5'E ALIP 12'YE SATACAKLAR
Rio Ave, genç futbolcunun 5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanarak 12-13 milyon Euro seviyelerinde bir rakama elden çıkarmayı planlıyor.
RIO AVE'DE 33 MAÇA ÇIKTI
20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon tam 33 resmi müsabakada forma şansı bulurken 4 gol, 2 asistlik skor katkısı vermeyi de başardı.
5'E ALIP 12'YE SATACAKLAR
Rio Ave, genç futbolcunun 5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanarak 12-13 milyon Euro seviyelerinde bir rakama elden çıkarmayı planlıyor.
RIO AVE'DE 33 MAÇA ÇIKTI
20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon tam 33 resmi müsabakada forma şansı bulurken 4 gol, 2 asistlik skor katkısı vermeyi de başardı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....