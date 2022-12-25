Lider Eyüpspor'a Ankara'da soğuk duş

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ahmet Cingöz'ün yönetimindeki Ankara Keçiörengücü ile İbrahim Üzülmez'in ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü 2-1 kazanırken galibiyet goller; 61. dakikada Erkam Reşmen ve 71. dakikada Melih İnan'dan geldi. Eyüpspor'un tek golü ise 6. dakikada Ryan Babel'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü 32 puana yükselerek lider Eyüpspor ile olan puan farkını 6'ya indirirken, 38 puanda kalan lider Eyüpspor 4. haftada alınan Bodrumspor yenilgisinin ardından ligdeki 2. mağlubiyetini aldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşırken, Ankara Keçiörengücü evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



Stat: Aktepe



Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Terzi



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Aykut Çeviker, Olawoyin, Abdullah Aydın (Dk. 89 Haşim Arda Sarman), Bardhi, Melih İnan (Dk. 90+4 Camara), Balaj (Dk. 74 Babaei)



Eyüpspor: Harun Tekin, Ömer Bayram (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Uğur Demirok, Claro, Mehmet Murat Uçar, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Dk. 90+3 Berkan Emir), Babel, Recep Niyaz, Ezeh (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Eze (Dk. 76 Umut Bulut)



Goller: Dk. 7 Babel (Eyüpspor), Dk. 62 Erkam Reşmen, Dk. 72 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 45+3 Erhan Kartal, Dk. 79 Muharrem Cinan, Dk. 87 Metin Uçar, Dk. 90+2 Babaei (Ankara Keçiörengücü), Dk. 60 Ömer Bayram, Dk. 90+2 Uğur Demirok (Eyüpspor)





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