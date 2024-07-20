Lewie Coyle'dan Acun Ilıcalı ve Abdülkadir Ömür sözleri!

Hull City, yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürdü.



İngiliz ekibinin kaptanı Lewie Coyle, kampta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Coyle, "Hull City olarak başkanımız tekrardan bizi İstanbul'a getirdiği için çok şanslıyız. Buradaki tesisler gerçekten harika. Sezona hazırlanmak için gerçekten doğru adresteyiz. Yeni bir antrenörümüz var ve onun sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey gayet iyi gidiyor" şeklinde konuştu.



İstanbul'un harika bir şehir olduğunu ve buradaki insanların kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen Coyle, geçtiğimiz sezonla ilgili olarak ise "Geçtiğimiz sezon bizim için gayet iyiydi. Hedefimiz, Premier Lig'e yükselmekti. Sadece 1 puan farkla play-off'u kaçırmak bizim için gerçekten hayal kırıklığıydı. Futbol çok hızlı ilerliyor ve geçmişe çok fazla takılıp kalamazsınız. Önünüze bakmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"KULÜBÜN TEMEL GÖREVİ, BU KİMYAYI KORUYABİLMEK"



Takımdan ayrılan önemli oyuncular olsa da yakaladıkları kimyayı yeni gelecek oyuncularla korumayı hedeflediklerini söyleyen İngiliz oyuncu, "Evet bu sezon şu ana kadar aramızdan ayrılan önemli oyuncular oldu. Kiralık sözleşmesi sona eren oyuncular da var. Kaptan olarak benim ve kulübün temel görevi, bu kimyayı koruyabilmek. Bu zaten bizim son yıllarda başarılı bir sürecin içerisine girmemizin ana sebeplerinin başında geliyor. Harika bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Kulüp, oyuncu transfer etmeden önce futbolcuların karakterlerine ve bu takım için uyumlu olup olmayacağına dair çok sıkı bir çalışma yapıyor. İyi bir gruba sahipseniz ve kaliteniz de varsa bu ligde başarılı oluyorsunuz" dedi.



Yaz transfer döneminde Hull City'den ayrılıp Trabzonspor'a imza atan Ozan Tufan ile ilgili gelen bir soruya ise kaptan Coyle şu şekilde cevap verdi:



"Ozan ile harika bir arkadaşlığımız var. Ona yeni takımında başarılar diliyorum. Çok iyi bir insan ve harika bir ailesi var. Hull'a geldiği günden bu yana ona çok yardımcı oldum ve tabii ki de o da bana hem saha içi hem de saha dışında çok fazla yardım etti."



"ABDÜLKADİR'İN HARİKA YETENEKLERİ VAR"



Hull City forması giyen milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ün çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden Coyle, "Takıma geldiği ilk günden bu yana çok olumlu bir etki yarattı. O çok farklı bir oyuncu. Harika yetenekleri var. Topla birlikte çok hızlı ve iyi bir şekilde kat edebiliyor. Takımın ihtiyacı olan farklı özelliklere sahip. Harika bir karaktere sahip. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Takıma bu yıl da çok fazla yardım edeceğinden eminim" diye konuştu.



"ACUN, TAKIMI, TEKNİK EKİBİ VE ŞEHRİ TEKRARDAN BİR ARAYA GETİRDİ"



Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından yaşadıkları gelişime değinen Lewie Coyle şöyle konuştu:



"Bir sloganımız var: Tek Aile, Tek Rüya. Acun buraya geldiği günden bu yana bunu çok iyi bir şekilde hissettirmeyi başardı. Takımı, teknik ekibi, şehri tekrardan bir araya getirdi. Geçen yılki başarımızda çok büyük bir paya sahip. Hedeflerimize ulaşmamız için herkesin birbiri ile yakın olması gerektiğine inanıyor. Futbol bilgisi, yaptığı işlere dair inancı gerçekten çok üst seviyede."



"İNGİLTERE İÇİN KALP KIRAN BİR SON OLDU"



İspanya'nın şampiyonluğu ile sona eren EURO 2024'ü değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Harika bir turnuvaydı. Bir İngiliz olduğum için gururluyum. Tabii ki bizim için kalp kıran bir son oldu. Final maçını teknik ekip ve oyuncular birlikte izledi. İngiltere'yi de İspanya'yı da destekleyenler vardı. Futbolun tekrar evine döneceğine inanıyordum ama mümkün olmadı" açıklamasında bulundu.



"KENDİMİZİ PREMIER LİG'E AİT HİSSEDİYORUZ"



Kısa vadede en büyük hayalinin Hull City ile Premier Lig'e yükselmek olduğunu vurgulayan Coyle, "Bu bizim hedefimiz. Başkanımız geldiği günden bu yana bu konuda çok net. Premier Lig'e dönmeyi amaçlıyoruz. Buna hepimiz inanıyoruz. Bu takımla kaptan olarak Premier Lig'e yükselmek inanılmaz olur. Çünkü biz kendimizi oraya ait hissediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.





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