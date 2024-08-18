Lens, tek golle sezona 'merhaba' dedi

Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçında Lens, deplasmanda Angers'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lens, tek golle sezona 'merhaba' dedi
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18 Ağustos 2024 19:54
Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçında Angers ile Lens karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Lens 1-0 kazandı. 

Lens'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Wesley Said kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Lens, sezona 3 puanla başladı. Angers ise ilk maçında puanla tanışamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Lens, sahasında Brest'i ağırlayacak. Angers, Lille deplasmanına gidecek.

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