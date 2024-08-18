Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçında Angers ile Lens karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Lens 1-0 kazandı.
Lens'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Wesley Said kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lens, sezona 3 puanla başladı. Angers ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Lens, sahasında Brest'i ağırlayacak. Angers, Lille deplasmanına gidecek.
LİGUE 1'DE GÜNÜN 18.00 SEANSINDA DİĞER SONUÇLAR
Montpellier 1-1 Strasbourg
Toulouse 0-0 Nantes
Lens'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Wesley Said kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lens, sezona 3 puanla başladı. Angers ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Lens, sahasında Brest'i ağırlayacak. Angers, Lille deplasmanına gidecek.
LİGUE 1'DE GÜNÜN 18.00 SEANSINDA DİĞER SONUÇLAR
Montpellier 1-1 Strasbourg
Toulouse 0-0 Nantes
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